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الخارجية الروسية تدعو السفير الإيراني للحضور إلى مقرها لبحث ملابسات اعتقال صحفية روسية

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الخارجية الروسية تدعو السفير الإيراني للحضور إلى مقرها لبحث ملابسات اعتقال صحفية روسية
Sputnik
وزارة الخارجية الروسية
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دعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، السفير الإيراني لدى موسكو، مهدي سنائي، للحضور إلى مقرها لتقديم إيضاحات حول إيقاف السلطات الإيرانية صحفية روسية في طهران.

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وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "في علاقة بإيقاف المواطنة الروسية (يوليا) يوزيك تمت دعوة السفير الإيراني لتقديم توضيح سريع لما وقع، وضمان حقوق المواطنة الروسية".

وفي وقت سابق اليوم أفاد الملحق الإعلامي الروسي في طهران، أندريه غاننكو، في تصريح خاص لـRT بأن السلطات الإيرانية اعتقلت الصحفية الروسية يوليا يوزيك للاشتباه في تعاونها مع الاستخبارات الإسرائيلية.

المصدر: RT + تاس

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