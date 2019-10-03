 
مباشر
عاجل
الخارجية الإيرانية: لدينا ثقة بأن الحكومة العراقية ستعمل مع الأحزاب والمرجعيات على تهدئة الأوضاع

رجل يهاجم ضباط شرطة بسكين في باريس

أخبار العالم

رجل يهاجم ضباط شرطة بسكين في باريس
Reuters SAA/
رجال شرطة في فرنسا - أرشيف -
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mhfu

هاجم رجل يحمل سكينا أفرادا من الشرطة في أحد مراكز الأمن بالعاصمة الفرنسية باريس، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

إقرأ المزيد
عملية طعن أمام مدرسة في فرنسا والقبض على المشتبه فيه
عملية طعن أمام مدرسة في فرنسا والقبض على المشتبه فيه

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة "رويترز" بأن المهاجم قتل، فيما أكدت قناة BFM TV أن شرطيا واحدا تعرض لإصابة بليغة جراء الهجوم.

من جهته، امتنع متحدث باسم شرطة باريس عن الإدلاء بأي تعليق حول الحادث في الوقت الراهن.

وكأول رد فعل على الحادث، سارعت قوات الأمن إلى إغلاق محطة مترو "سيتي" القريبة من مركز الشرطة الذي شهد الهجوم.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"دم" صناعي يمكن نقله لأي مريض بغض النظر عن فصيلة دمه!