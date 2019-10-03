سفاح كرايست تشيرش يتراجع عن طلب تغيير مكان محاكمته

تراجع برينتون تارانت، مرتكب مجزرة مسجدي مدينة كرايست تشيرش في نيوزيلندا في مارس الفائت، عن طلبه لنقل محاكمته من المدينة حيث قتل 51 مصليا مسلما في جريمة شنعاء.

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وعقدت المحكمة العليا في كرايست تشيرش جلسة استماع أولية لدراسة طلب القاتل الأسترالي الجنسية لنقل محاكمته من هذه المدينة الواقعة في جنوب الجزيرة النائية، غير أن القاضي، كاميرون ماندير، أعلن في بداية المداولات أن الدفاع قرر عدم المضي قدما في طلب نقل المحاكمة المقدم في أغسطس.

وستبدأ محاكمة تارانت (28 سنة) في 2 يونيو المقبل، بعد أن كان هذا المتهم قد أعلن في وقت سابق أنه غير مذنب بعد أن وجه القضاء إليه 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بالشروع في قتل والضلوع في عمل إرهابي.

ومثل تارانت، اليوم الخميس، أمام المحكمة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من سجنه في أوكلاند، لكن مراسلي وسائل الإعلام مُنعوا من تصويره.

المصدر: "أ ف ب"