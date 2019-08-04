مجزرتا نيوزيلندا وتكساس تلاحقان كاتبا فرنسيا يمينيا

نفى الكاتب الفرنسي اليميني، رينو كامو، أن يكون لأعماله تأثير على أفكار مرتكبي مجزرتي "كرايست تشيرش" بنيوزيلندا، و"إل باسو" في ولاية تكساس الأمريكية.

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وقال كامو في تغريدة على "تويتر" إن الصحفيين "يتحاملون" عليه عندما يربطون بين كتبه ومقالاته التي يدين فيها "الهجرات الواسعة والمنظمة" نحو أوروبا، وعمليات إطلاق النار الجماعية التي تستهدف المهاجرين.

ولفت الكاتب إلى أن "قاتل إل باسو لم يستشهد أبدا بكتابي (الاستبدال العظيم)، ولكنه أشار إلى بيان قاتل كرايست تشيرش (الذي حمل نفس العنوان)".

Les journalistes s‘arrogent évidemment le droit d’écrire n’importe quoi sans avoir lu une ligne. Le tueur d’El Paso ne fait bien sûr pas la moindre référence à mon livre ou à moi, mais se réfère au tueur de Christchurch et à son manisfeste, qui prônent et sont tout le contraire. — Renaud Camus (@RenaudCamus) 4 августа 2019 г.

يذكر أن جزار كرايست تشيرش، برينتون تارانت، كان قد شرح في بيان سماه "الاستبدال العظيم" خطته بالتفصيل لقتل المصلين في المسجدين في نيوزيلندا.

و"الاستبدال العظيم" هي نظرية مؤامرة منتشرة بين الأوساط اليمينية، تفيد بأن السكان الفرنسيين الكاثوليك البيض، والسكان الأوروبيين المسيحيين البيض عموما، يتم استبدالهم بشكل منتظم بغير الأوروبيين، خاصة سكان شمال إفريقيا ودول جنوب الصحراء الكبرى، من خلال الهجرة الجماعية والنمو السكاني.

المصدر: RT + "تويتر"