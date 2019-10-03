بيونغ يانغ تؤكد نجاح اختبار صاروخ جديد ومحللون يصفون التجربة بالأكثر استفزازا

أكدت كوريا الشمالية، اليوم الخميس، أنها نجحت في إطلاق صاروخ باليستي جديد من متن غواصة، لاحتواء التهديد الخارجي وتعزيز الدفاع عن النفس، وذلك قبيل محادثات جديدة مع الولايات المتحدة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية إن الزعيم "كيم جونغ أون بعث بتهانيه الحارة" لمن نفذوا عملية الإطلاق الناجحة لذلك النوع الجديد من الصواريخ الباليستية، والذي يسمى "بوكوكسونغ-3"، موضحة أن كيم لم يشهد هذه المرة الإطلاق، مثلما فعل سابقا عند اختبار منظومات أسلحة جديدة.

وذكرت الوكالة الكورية أن الصاروخ الجديد "أطلق في وضع رأسي" في المياه قبالة مدينة وونسان في شرق كوريا الشمالية.

وأضافت: "يكتسب الاختبار الناجح لذلك النوع الجديد من الصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات أهمية كبيرة لأنه يؤذن بمرحلة جديدة في احتواء تهديد القوى الخارجية لكوريا الشمالية ويزيد من تعزيز قوتها العسكرية للدفاع عن النفس".

وقال محللون إن عملية الإطلاق، التي تمت يوم الأربعاء، هي أكثر تجارب كوريا الشمالية استفزازا منذ أن استأنفت الحوار مع الولايات المتحدة في 2018، مشيرين إلى أن بيونغ يانغ تسعى من خلالها للتذكير بقدرات أسلحتها التي تطورها بنشاط، ومنها الصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأبدت كوريا الجنوبية قلقها، وأدان شينزو آبي رئيس وزراء اليابان إطلاق الصاروخ هذا قائلا إن ذلك يمثل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وترفض كوريا الشمالية قرارات الأمم المتحدة التي تحظر عليها استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية وتقول إنها تنتهك حقها في الدفاع عن النفس.

المصدر: رويترز