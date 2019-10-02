زاخاروفا: الغرب يحاول إظهار وكأن بوتين يتصل يوميا بـRT أو سبوتنيك لإملاء الأخبار عليهما

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن الغرب يحاول إيحاء أن الرئيس فلاديمير بوتين يتصل يوميا بقناة RT أو وكالة سبوتنيك لإملاء الأخبار التي يجب نشرها عليهما.

جاء ذلك في معرض ردها على سؤال طرحه مقدم برامج قناة RT خلال منتدى "الإعلام والحوار الإعلامي والأداء الصحفي في مناطق النزاع"، بخصوص محاولات الدول الغربية اتهام RT وسبوتنيك بممارسة الدعاية وعدم احترام القواعد المهنية.

وفي هذا الصدد، أكدت زاخاروفا أنها لا تنظر إلى هذه المسألة جديا، باعتبار أنها "كذب ملفق وعدواني" تجاه هاتين الوسيلتين الإعلاميتين.

وأوضحت: " RT وسبوتنيك ليستا (عمل) شخص واحد، بل المئات والآلاف من العاملين الذين يحملون جنسيات مختلفة، لا يتبعون أمرا واحدا".

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وأضافت: "بالرغم من ذلك (الدول الغربية) تريد إظهار وكأن بوتين يقوم كل يوم بالاتصال بـRT وسبوتنيك لإملاء الأخبار التي يجب نشرها عليهما، وهذا كذب وغير صحيح".

وأكدت أن "الكثير من العاملين في RT وسبوتنيك من الذين يعدون المعلومات والتقارير، عاشوا وحصلوا على تعليمهم من دول أخرى، وقدموا للعمل في روسيا".

وقالت زاخاروفا، إنها عندما تسمع مثل هذه الاتهامات من الدول الغربية وخصوصا من بريطانيا، فإن ذلك "مضحك مبك" في آن واحد، مضيفة: "بأي حق تتهم بريطانيا RT وسبوتنيك بانتهاك حرية الكلمة، في وقت يسجن فيه جوليان أسانج (مؤسس موقع ويكيليكس)".

المصدر: RT