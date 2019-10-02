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زاخاروفا لـRT: وسائل الإعلام أصبحت خلال الـ15 عاما الماضية مصدرا للتلاعب بالرأي العام

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قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا، إن وسائل الإعلام أصبحت خلال الـ15 عاما الماضية بالنسبة للشرق الأوسط مصدرا للسوء والتلاعب بالرأي العام لتشكيل وجهات نظر غير صحيحة.

وأضافت في حديث خاص لقناة RT في منتدى الإعلام والحوار الإعلامي والأداء الصحفي في مناطق النزاع: "دعونا نتذكر العراق حين بدأت هذه الأحداث بتصعيد وسائل الإعلام للأجواء وتشكيل الرأي العام خلال العدوان الأمريكي"، مشيرة إلى أنه لم يتم إدراك إلى أي مدى استخدمت بعض الدول والحكومات وسائل الإعلام لأهداف خاصة.

وقال إن "الجميع يعرف كيف وظفت واشنطن وسائل الإعلام لتبرر غزوها للعراق".

لمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق.

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