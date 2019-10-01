نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراءه أي اتصالات أو لقاءات مع رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواجه اتهامات بالضغط على أوكرانيا لمصلحة سياسية شخصية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "أنا لم التق جولياني، ولم تكن لدي أي اتصالات هاتفية معه".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، جاء فيه أن جولياني عقد لقاء مع موظف في السفارة الأوكرانية بواشنطن في مايو الماضي، واهتم بالمعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية لهانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة جو بايدن، في أوكرانيا.

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وأصدر الديمقراطيون في مجلس النواب مذكرة تطالب جولياني بتقديم معلومات حول لقاءاته واتصالاته بمسؤولين أوكرانيين، وذلك في إطار قضية اتصال الرئيس ترامب بنظيره الأوكراني، التي من شأنها أن تؤدي إلى عزل ترامب عن منصب الرئاسة، إن تم إثبات ممارسته ضغطا على أوكرانيا لفتح تحقيق مع نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد نشرت نص المكالمة بين ترامب وزيلينسكي، وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن بدء النظر في إمكانية عزل ترامب على خلفية فضيحة الاتصال.

المصدر: وكالات