 
مباشر

زيلينسكي: لم ألتق ولم أتصل بمحامي ترامب

أخبار العالم

زيلينسكي: لم ألتق ولم أتصل بمحامي ترامب
Reuters VALENTYN OGIRENKO
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mh6p

نفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إجراءه أي اتصالات أو لقاءات مع رودي جولياني، محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يواجه اتهامات بالضغط على أوكرانيا لمصلحة سياسية شخصية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الثلاثاء: "أنا لم التق جولياني، ولم تكن لدي أي اتصالات هاتفية معه".

وجاء ذلك تعليقا على تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، جاء فيه أن جولياني عقد لقاء مع موظف في السفارة الأوكرانية بواشنطن في مايو الماضي، واهتم بالمعلومات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية لهانتر بايدن، نجل المرشح الديمقراطي المحتمل لانتخابات الرئاسة جو بايدن، في أوكرانيا.

إقرأ المزيد
ترامب: من حقي لقاء من يتهمني
ترامب: من حقي لقاء من يتهمني

وأصدر الديمقراطيون في مجلس النواب مذكرة تطالب جولياني بتقديم معلومات حول لقاءاته واتصالاته بمسؤولين أوكرانيين، وذلك في إطار قضية اتصال الرئيس ترامب بنظيره الأوكراني، التي من شأنها أن تؤدي إلى عزل ترامب عن منصب الرئاسة، إن تم إثبات ممارسته ضغطا على أوكرانيا لفتح تحقيق مع نجل منافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت الإدارة الأمريكية قد نشرت نص المكالمة بين ترامب وزيلينسكي، وأعلنت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي عن بدء النظر في إمكانية عزل ترامب على خلفية فضيحة الاتصال.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

في يومها الوطني.. الصين تستعرض أسلحتها الجديدة