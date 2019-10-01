إلغاء محادثات مقررة بين نتنياهو وغانتس

أعلن حزب "أزرق أبيض" الإسرائيلي برئاسة بيني غانتس، إلغاء محادثات كانت مقررة الأربعاء مع حزب "الليكود" اليميني، للتباحث في تشكيل حكومة ائتلافية تتيح إخراج البلاد من المأزق السياسي.

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وكان من المقرر أن يلتقي ممثلو حزب "الليكود الذي يترأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بممثلي حزب "أزرق أبيض" الوسطي الأربعاء، على أن يعقب ذلك لقاء ثنائي بين نتنياهو وغانتس.

وجاء في بيان صدر عن الحزب الوسطي: "أن الشروط الأساسية التي يجب توافرها لإجراء محادثات جديدة بين فريقي المفاوضات غير متوفرة. وبالتالي لن يعقد أي اجتماع الأربعاء".

وأضاف، أنه "عندما تصبح الظروف مناسبة سيحدد موعد لاجتماع هذا الأسبوع أو الذي يليه"، من دون أن يوضح حزب "أزرق أبيض" ماهية الشروط التي يجب توافرها لعقد اجتماع.

ويرى حزب "أزرق أبيض" أن "نتنياهو لا يمكن أن يترأس حكومة قبل تسوية مشاكله مع القضاء، وأنه لا يستطيع أن يمثل مجمل الأحزاب اليمينية والدينية في المحادثات بل الليكود وحده".

ومن المقرر أن يستمع النائب العام في إسرائيل إلى محامي بنيامين نتنياهو الأربعاء ليقرر خلال الأسابيع القليلة المقبلة فيما إذا كان سيوجه إليه اتهامات "اختلاس وفساد" و"سوء استغلال الثقة" في مسائل عدة.

وسارع حزب "الليكود" إلى التعليق في بيان صدر عن المتحدث باسمه، والذي أكد فيه أن الحزب "فوجئ بقرار إلغاء اللقاء الذي كان مقررا غدا بين رئيس الحكومة نتنياهو وغانتس إضافة الى اللقاء التمهيدي بين فريقي المفاوضات".

ودعا نتنياهو في بيان الحزب، غانتس إلى "التحلي بالمسؤولية لمنع التوجه إلى انتخابات جديدة، والالتقاء به غدا كما كان مقررا".

المصدر: أ ف ب