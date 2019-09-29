نتنياهو ينوي لقاء غانتس قبل التنازل عن تشكيل الحكومة

أعلن حزب "الليكود" الإسرائيلي اليميني أن رئيسه بنيامين نتنياهو، دعا زعيم تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي بيني غانتس للقائه الأسبوع القادم، في محاولة أخيرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة.

وأكد "الليكود" أن نتنياهو، رئيس الوزراء المنتهية ولايته، أجرى عقب فشل جولة ثانية من المشاورات بين أكبر قوتين في الكنيست الجديد اليوم الأحد، اتصالا مع غانتس المتواجد حاليا في لندن، حيث تم الاتفاق على عقد جولة ثالثة وأخيرة من المشاورات بين الحزبين صباح الأربعاء.

كما شدد نتنياهو على ضرورة عقد اجتماع ثنائي بينه وغانتس أيضا عقب عودة الأخير إلى البلاد، ومن المتوقع أن ينظم اللقاء مساء الأربعاء.

وإن لم يحرز أي تقدم في هذين الاجتماعين، فيعتزم نتنياهو التنازل عن التفويض بتشكيل حكومة وحدة وطنية الممنوح له من قبل رئيس البلاد رؤوفين ريفلين، ليتم منحه إلى غانتس.

ولا تزال مشاورات تشكيل الحكومة بين "الليكود" و"أزرق-أبيض" في مأزق، حيث يرفض تحالف غانتس المشاركة في حكومة يرأسها نتنياهو حتى على أساس التناوب.

وحذر حزب نتنياهو تحالف غانتس أمس من أن آماله في "حدوث انقلاب أو حل "الليكود" ليس لها أساس في الواقع"، مشددا على أن تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة، كما اقترحه رئيس البلاد، هو الحل الوحيد لتفادي الانتخابات الثالثة على التوالي "غير الضرورية".

المصدر: هآرتس