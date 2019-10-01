شي: ليس هناك من قوة قادرة على وقف تطور الصين

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن أحدا لن يستطيع وقف تطور بلاده، مشيرا إلى أن إنجازات الصين "أذهلت" العالم كله.

تصريحات شي جاءت في كلمة ألقاها صباح اليوم الثلاثاء خلال الاحتفالات بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية.

وقال شي قبيل انطلاق عرض عسكري كبير في ساحة تيانانمن في قلب بكين: "ليس هناك من قوة بإمكانها زعزعة أسس هذا البلد العظيم. ليس هناك من قوة قادرة على منع الأمة الصينية من التقدم".

وأضاف الزعيم الصيني أن شعب بلاده تمكن بجهوده ونضاله على مدى 70 سنة من تحقيق نجاحات أذهلت العالم.

وأكد شي أن الصين ستبقى متمسكة بطريق التنمية السلمية وستواصل سياسة الانفتاح، مشددا على أن الجيش والقوات الأمنية الصينية سيدافعان بحزم عن سيادة البلاد وأمنها ومصالح تطورها.

وقال: "سنواصل العمل المشترك مع كافة البلدان على بناء مجتمع يربطه مصير واحد".

وتمثل تصريحات الزعيم الصيني رسالة موجهة لواشنطن قبل غيرها في ظل حرب تجارية واسعة النطاق شنها ضد بكين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يعتبر "توسع" الصين التجاري خطرا على اقتصاد بلاده.

المصدر: وكالات