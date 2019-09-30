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موسكو تكذب مزاعم وجود قوات خاصة روسية في النرويج

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موسكو تكذب مزاعم وجود قوات خاصة روسية في النرويج
Sputnik
مدينة بارنتسبورج الروسية على أرخبيل سبيتسبيرغن.
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كذّبت السفارة الروسية في أوسلو، مقالة نشرها موقع Aldrimer.no على الإنترنت، وزعم فيها أن مجموعة من القوات الخاصة الروسية، تعمل داخل أراضي هذه المملكة، ووصفتها بالاستفزاز الصارخ.

وقالت السفارة في بيان، نشرته على صفحتها في "فيسبوك": "المعلومات الواردة في مقالة Aldrimer.no بتاريخ 27 سبتمبر 2019 ، حول نشاطات مزعومة للقوات الخاصة الروسية في سفالبارد (سبيتسبرغن)، مزيفة. لا يمكننا وصفها، إلا كاستفزاز فظ. ونعتبر هذا المنشور جزءا من العمل المنهجي الجاري تنفيذه في دوائر معينة في النرويج لتشوية صورة روسيا وتقديمها كعدو".

وأضافت السفارة: "نحن لا نستبعد احتمال أن تكون هذه الخطوة، محاولة خرقاء لتبرير تخصيص موارد مالية إضافية بميزانية الدفاع النرويجية في أكتوبر، تحت ذريعة مكافحة "التهديد الروسي".

المصدر: تاس

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