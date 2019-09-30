مقتل شرطي وإرهابي بتفجير غرب باكستان
Reuters
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قتل شخصان، هما رجل شرطة وإرهابي، في تفجير وقع اليوم الاثنين في إقليم بلوشستان غربي باكستان.
وقالت قناة Geo.tv التلفزيونية، إن الحادث وقع في مدينة لورالاي، عندما قام إرهابي بتفجير نفسه، خلال ملاحقة الشرطة له، مما أسفر عن مصرعه مع أحد الذين كانوا يطاردونه.
One killed in explosion near police vehicle in Loralai— Geo English (@geonews_english) 30 сентября 2019 г.
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وأشارت القناة، إلى أن الشرطة طوقت مكان الحادث، ولم تقدم أية تفاصيل أخرى.
المصدر: تاس
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