تظاهرة نسوية في اسطنبول احتجاجا على العنف ضد المرأة

تظاهرت عشرات النساء في اسطنبول التركية احتجاجا على أعمال العنف التي تستهدف المرأة، ونددت المشاركات بعجز الحكومة عن مواجهة الظاهرة الآخذة بالازدياد.

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وسارت المتظاهرات في حي "قاضي كوي" في القسم الآسيوي من المدينة، وأطلقن هتافات مثل "أوقفوا قتل النساء"، و"لا تتفرجوا على هذا العنف، افعلوا شيئا لوقفه".

وروت متظاهرات حوادث عدة وقعت ضحيتها نساء مثل إيمين بولوت (38 عاما) التي قتلها زوجها السابق في أغسطس الماضي طعنا بسكين في رقبتها إثر شجار بينهما حصل في مقهى في مدينة "كيريكالي" وسط البلاد أمام ابنتهما ذات العشرة أعوام.

وبعيد الجريمة، نشرت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيها بولوت وهي تمسك برقبتها وتصرخ "لا أريد أن أموت"، ما أثار موجة إدانة واسعة ودعوات لتشديد الإجراءات لمنع أعمال العنف بحق النساء.

وقالت إحدى منظمات التظاهرة غامزي اوزتورك: "لقد تسبب قتل إيمين بولوت بموجة من الإحباط في المجتمع. ولا تزال كلماتها الأخيرة تتردد في آذان جميع النساء في تركيا".

وأظهرت إحصائية أجرتها مجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا، أن 284 امرأة قتلن في تركيا، بينهن 40 خلال شهر أغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام 2018.

المصدر: أ ف ب