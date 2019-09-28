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بوتين يودع شيراك

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بوتين يودع شيراك
Reuters
الرئيس الفرنسي الأسبق، الراحل جاك شيراك
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أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيتوجه إلى العاصمة الفرنسية باريس، لحضور مراسم تشييع الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، قوله في معرض إجابته على سؤال عما إذا كان بوتين يعتزم زيارة باريس لحضور مراسم وداع شيراك: "نعم".

وأعلن قصر الشانزليزيه في وقت سابق من يوم السبت، أنه ينتظر حضور الرئيس بوتين يوم الاثنين لوداع شيراك في باريس.

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وأعلن في فرنسا الاثنين الموافق للـ30 من سبتمبر يوم حداد وطني على شيراك، حيث ستقام مراسم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمانه في كنيسة سان سولبيس في باريس، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحشد من زعماء وقادة الدول.

المصدر: نوفوستي

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