بوتين يعزي زوجة شيراك بوفاة الرئيس الفرنسي الأسبق

بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتعازيه للسيدة برناديت شيراك، بوفاة زوجها الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك.

وقال المكتب الصحفي للكرملين، إن الرئيس بوتين، أعرب في برقية التعزية، عن إعجابه الكبير، بذكاء الرئيس الراحل وسعة معرفته.

وجاء في بيان الكرملين، أن الرئيس الروسي، أكد في تعزيته، أن حقبة كاملة في تاريخ فرنسا الحديث، ارتبطت باسم شيراك.

وأشار بوتين إلى أن شيراك، خلال وجوده في منصب رئيس الجمهورية الفرنسية، نال احتراما مستحقا من مواطنيه، وكان يتمتع باحترام دولي واسع، كرجل دولة حكيم وبعيد النظر، دافع باستمرار وبشكل مطرد، عن مصالح بلاده.

وأكد الرئيس بوتين، أنه "خلال التواصل واللقاء مع شيراك، أعجب كثيرا بمستوى ذكائه، ومعرفته الواسعة، وكذلك القدرة على اتخاذ قرارات متزنة حتى في أصعب المواقف".

وأضاف الرئيس الروسي، أن روسيا ستتذكر دائما المساهمة الشخصية الكبيرة لشيراك، في تطوير العلاقات الودية بين روسيا وفرنسا، والتعاون الثنائي المفيد للجانبين.

كما طلب بوتين، نقل كلمات المواساة الصادقة، لأفراد الأسرة وأقارب وأصدقاء الرئيس الفرنسي الراحل.

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وشغل جاك شيراك، منصب رئيس فرنسا في الفترة من 1995 إلى 2007. وتوفي في صباح الخميس عن عمر ناهز 86 عاما.

المصدر: نوفوستي