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سلسلة انفجارات تهز أفغانستان مع انطلاق انتخابات الرئاسة

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سلسلة انفجارات تهز أفغانستان مع انطلاق انتخابات الرئاسة
Reuters OMAR SOBHANI
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هزت سلسلة من الانفجارات عددا من المدن الأفغانية مع انطلاقة الانتخابات الرئاسة التي تشهدها البلاد اليوم السبت، وحذرت حركة طالبان من مغبة إجرائها.

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وأفاد مراسلنا بمقتل شخص وإصابة آخرين بانفجار عبوة ناسفة بمركز اقتراع في ولاية ننجرهار شرقي البلاد.

وفي وقت سابق، قال مسؤولون محليون إن انفجارات وقعت في العاصمة كابل وغزنة وجلال آباد، وذلك بعد انفجار داخل مركز اقتراع بمدينة قندهار جنوبي البلاد، في أول حادث من نوعه اليوم أسفر عن إصابة 15 شخصا كلهم رجال.

ووقعت الانفجارات بعيد فتح مراكز الاقتراع أبوابها أمام المواطنين لانتخاب رئيس جديد للبلاد وسط مخاوف من أعمال العنف، خصوصا بعد أن حذرت حركة طالبان الناخبين من مغبة التصويت وشنت في الآونة الأخيرة سلسلة هجمات انتحارية استهدفت مقار الحملات، والتجمعات الانتخابية وأهدافا أخرى مرتبطة بالاستحقاق الرئاسي.

المصدر: وكالات

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