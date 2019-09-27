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لافروف: المواقف الأمريكية تجاه إيران تقوض نظام عدم الانتشار النووي

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لافروف: المواقف الأمريكية تجاه إيران تقوض نظام عدم الانتشار النووي
Sputnik ALEXANDR SCHERBAK
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أعلن وزير الخارجية الروسي أن المواقف الأمريكية تجاه إيران وبرنامجها النووي تقوض نظام عدم الانتشار النووي في العالم وتعقد الأوضاع في المنطقة.

وقال لافروف تعليقا على التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، خلال مؤتمر صحفي له على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الجمعة، إن "هذه التصرفات (الأمريكية) هدامة ليس فقط بالنسبة إلى الوضع الخاص ببرنامج إيران النووي، بل ولنظام عدم انتشار السلاح النووي والوضع في المنطقة بشكل عام".

وأوضح أن الولايات المتحدة "تنظر إلى أي جانب من جوانب الوضع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من منطلق معاد لإيران وتحاول إيجاد أكبر عدد ممكن من الذرائع لدعم ادعاءاتها، التي لا أساس لها، بأن إيران المصدر الرئيسي للشر في هذه المنطقة".

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وبشأن الوضع في منطقة الخليج، أشار لافروف إلى أن مزيدا من الدول في هذه المنطقة، ومنها دول عربية بطبيعة الحال، تفكر في كيفية تخفيف التصعيد هناك، مضيفا أن "هذا يدل على أن الأفكار التي نطرحها ستكون مطلوبة بشكل أو بآخر".

وأوضح أن روسيا تدعو الدول المعنية للجلوس إلى طاولة الحوار ومناقشة ما يثير قلقا لديها بشكل مباشر حتى يتسنى إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.

وأشار إلى أن موسكو تعتقد بأنه من الضروري أن تشارك في هذا الحوار أيضا الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي.

وأضاف لافروف أنه في حال نجاح هذه العملية سيكون من الممكن تطبيق هذه التجربة في دول أخرى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: وكالات

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