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عشرات المصابين جراء زلزال اسطنبول

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عشرات المصابين جراء زلزال اسطنبول
Reuters Murad Sezer
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أكدت السلطات التركية، أن 34 شخصا أصيبوا جراء زلزال هز أمس الخميس أكبر مدن البلاد اسطنبول.

وأعلن نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، أثناء مؤتمر صحفي عقده في رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية في المدينة، أن 24 من هؤلاء المصابين قد غادروا المستشفى.

وأشار المسؤول إلى أن إدارة الطوارئ سجلت 188 هزة أرضية، بلغت قوة أشدها 4.1 درجات على مقياس ريختر، عقب الزلزال الذي وقع في مركزها قبالة سواحل مدينة سيلفري بقوة 5.8 درجات.

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المصدر: الأناضول

 

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