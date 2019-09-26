هزة أرضية قوية تضرب اسطنبول

أكد شهود عيان لوكالة "رويترز" تعرض مدينة اسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة تعرضت لهزة قوتها 4.6 على سلم ريختر يوم الثلاثاء المنصرم.

وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجات، فيما أفادت تقارير بانقطاع الاتصالات في المدينة.

وأكدت الإدارة أن مركز الهزة يبعد بحوالي 70 كيلومترا غرب اسطنبول في بحر مرمرة جنوب بلدة سيليفري.

المصدر: "رويترز"