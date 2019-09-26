هزة أرضية قوية تضرب اسطنبول
Reuters MS
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أكد شهود عيان لوكالة "رويترز" تعرض مدينة اسطنبول التركية لهزة أرضية قوية، اليوم الخميس، بعد أن كانت المدينة تعرضت لهزة قوتها 4.6 على سلم ريختر يوم الثلاثاء المنصرم.
وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن قوة الزلزال بلغت 5.8 درجات، فيما أفادت تقارير بانقطاع الاتصالات في المدينة.
5.7 magnitude earthquake strikes Istanbul. Buildings evacuated— Taha Younis (@tahayounis) 26 сентября 2019 г.
#turkey#earthquake#istanbulpic.twitter.com/AqRlLLJ9hp
وأكدت الإدارة أن مركز الهزة يبعد بحوالي 70 كيلومترا غرب اسطنبول في بحر مرمرة جنوب بلدة سيليفري.
المصدر: "رويترز"
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