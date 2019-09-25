إصابة عدد من رجال الشرطة إثر انفجار حافلتهم في تركيا

أصيب 4 أفراد من الشرطة التركية، اليوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة يدوية الصنع بحافلتهم بمدينة أضنة بجنوب تركيا.

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وقال محافظ أضنة، محمود دميرطاش، في حديث إلى قناة "إن تي في" التركية إن "عددا من رجال الشرطة أصيبوا في انفجار حافلة باستخدام عبوة ناسفة في منطقة يوريغير، وتم نقلهم إلى المستشفيات"، مشيرا إلى أن "حالتهم الصحية ليست في خطر".

وفي تصريح لـ"الأناضول" قال دميرطاش، إن الانفجار جرى "بعبوة ناسفة مصنوعة يدويا أو بنوع آخر من المتفجرات".

وكان جنديان من الجيش التركي لقيا مصرعهما في انفجار عبوة ناسفة على طريق في شمال العراق، الاثنين الماضي، بينما حملت وزارة الدفاع التركية حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" المسؤولية عن الحادث.

وشددت الوزارة على أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وتشن تركيا غارات مستمرة منذ سنوات على أراضي شمال العراق، تستهدف مواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، وتؤكد أنه يستخدم أراضي شمال العراق لتنفيذ هجماته ضد الجيش التركي.

المصدر: الأناضول+ سبوتنيك