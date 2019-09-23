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مقتل عنصرين من الجيش التركي بشمال العراق

أخبار العالم العربي

مقتل عنصرين من الجيش التركي بشمال العراق
Reuters
مدرعات تركية بالقرب من الحدود العراقية
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لقي جنديان من الجيش التركي مصرعهما في انفجار عبوة ناسفة على طريق في شمال العراق.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن وزارة الدفاع التركية قولها إن حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" يقف خلف الحادث.

وأضافت الوزارة التركية في بيان، نشر يوم الاثنين، أن "العبوة التي زرعها الإرهابيون مسبقا، انفجرت أثناء مرور قافلة إمدادات عسكرية تابعة للجيش التركي".

وشددت الوزارة على أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

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وتشن تركيا غارات مستمرة منذ سنوات على أراضي شمال العراق، تستهدف مواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، وتؤكد أنه يستخدم أراضي شمال العراق لتنفيذ هجماته ضد الجيش التركي.

وفي 27 مايو الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" العسكرية بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على "خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، وسط معارضة شديدة من قبل السلطات العراقية.

المصدر: وكالات

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