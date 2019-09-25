"الفرصة الضائعة".. ماكرون حاول جاهدا ولكن بلا جدوى

اعتبر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن عدم حصول لقاء بين نظيريه، الأمريكي دونالد ترامب، والإيراني حسن روحاني، في نيويورك هذا الأسبوع سيكون "فرصة ضائعة".

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وفي معرض تقديمه روحاني لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قال ماكرون أمام الصحفيين أمس الثلاثاء: "إذا غادر (روحاني) البلد من دون أن يلتقي الرئيس ترامب فستكون هذه حقا فرصة ضائعة، لأنه لن يعود قبل عدة أشهر".

ودار الحديث بين ماكرون وروحاني وجونسون أمام كاميرات الصحفيين في فندق نيويوركي، وقد رد رئيس الوزراء البريطاني بإيماءة تدل على موافقته الرئيس الفرنسي رأيه.

وكان ماكرون قد التقى في نيويورك عصر أمس الثلاثاء روحاني، في اجتماع هو الثاني بين الرجلين في غضون 24 ساعة، ويأتي بعيد اجتماع مقتضب عقده ماكرون مع ترامب في اليوم نفسه.

وهذا الاجتماع الثاني بين ماكرون وروحاني لم يكن مدرجا على جدول أعمال سيد الإليزيه، وهو يأتي بعدما صعدت طهران وواشنطن من حدة تصريحاتهما، لا سيما بعدما هدد ترامب من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة بتشديد العقوبات أكثر على الجمهورية الإسلامية.

ويبذل الرئيس الفرنسي جهودا دبلوماسية في مسعى لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات.

المصدر: أ ف ب