انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات الحكومية الإسرائيلية واتهامات متبادلة

أنهى طاقما التفاوض عن حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" جولة المفاوضات، اليوم الثلاثاء، فيما يعقد غدا اجتماع بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبيني غانتس لكسر الجمود في المفاوضات.

إقرأ المزيد

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "مكان" بأن الوزير ياريف ليفين عن حزب "الليكود"، ويورام طوربوبيتش عن حزب "أزرق أبيض" أجريا مفاوضات، اليوم الثلاثاء، في مقر رؤساء إسرائيل، بعد اجتماع عقده غانتس ونتنياهو ليل أمس الاثنين.

وأصدر "الليكود" بيانا اتهم فيه "أزرق أبيض" "بتسريب معلومات ترمي إلى زرع بذور الشقاق في معسكر اليمين وإجهاض الجهود الرامية إلى إقامة ائتلاف حكومي"، وذلك على خلفية قول مقربين من غانتس إن "تصرفات نتنياهو تدل على أنه يدير مفاوضات باسم الليكود فقط وليس باسم كتلة الأحزاب اليمينية والدينية المتشددة (حاريديم)".

إلى ذلك، أشارت وسائل إعلام إلى أن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين وجه دعوة إلى كل من نتنياهو وغانتس لحضور مأدبة عشاء غدا الأربعاء، في مسعى لكسر الجمود في المفاوضات الائتلافية التي ستستمر بين الطاقمين.

ونشر مقر رؤساء إسرائيل محاضر وبروتوكولات المحادثات والمفاوضات التي جرت قبل 35 عاما، برعاية الرئيس الإسرائيلي الراحل حاييم هرتسوغ، بين رئيسي حزبي "الليكود" يتسحاق شامير، و"المعراخ" شمعون بيريس، مشيرا إلى أن الهدف من نشر هذه المحاضر هو توضيح كيفية إجراء المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة وطنية في البلاد حينها.

المصدر: "مكان"