إسرائيل.. اتفاق على تجنب انتخابات ثالثة وخلاف على أولوية رئاسة الحكومة

تستمر المساعي لتشكيل الحكومة في إسرائيل، حيث من المقرر أن يجتمع اليوم الثلاثاء، طاقما التفاوض عن حزبي "الليكود" و"أزرق أبيض" لمواصلة المساعي لتشكيل ائتلاف حكومي.

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واتفق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، زعيم حزب "الليكود"، وزعيم حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، بعد اجتماع عقد ليل أمس الاثنين في مقر رئيس إسرائيل في القدس، والذي بادر إليه الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اتفقا على تشكيل حكومة وحدة وطنية، ومنع إجراء انتخابات ثالثة للكنيست.

ورغم إعلان الرئيس الإسرائيلي عن الاتفاق بين الأطراف والتكتم على مجريات المشاورات، إلا أن تسريبات تشير إلى اتفاق مبدئي بين غانتس ونتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، لكن من دون أن يتم الخوض في التفاصيل أو المسائل الخلافية الكبرى بين الطرفين.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن النقاط التي لا زالت مدار خلاف، تتمحور حول من سيتولى أولا رئاسة الحكومة التي ستنتقل بالتناوب بعد عامين.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، بأن نتنياهو اتصل بعد الاجتماع الليلي برؤساء أحزاب اليمين، مؤكدا لهم أنه ما زال ملتزما بتعهداته، في المقابل توجه غانتس إلى أعضاء كتلته قائلا إنه "لا نية لديه للتخلي عن قيادة التغيير الذي اختاره الجمهور".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن مصادر مقربة من غانتس قوله إنه "بعد الاجتماع اتضح أن هناك فرقا كبيرا بين إعلان نتنياهو بالأمس، حيث قال إنه يجري مفاوضات نيابة عن الكتلة اليمينية بأكملها، لكن على أرض الواقع فإنه يدير اتصالات ومفاوضات باسم "الليكود" فقط وليس الكتلة".

وفي رسالة إلى أعضاء الكنيست عن "أزرق أبيض"، كتب غانتس في أعقاب الاجتماع قائلا إن "الاجتماع شهد الكثير من الحديث حول الوحدة"، مشيرا إلى "أن الوحدة تتطابق مع تصور الحزب منذ تأسيسه".

من الجدير ذكره، أن ريفلين دعا غانتس ونتنياهو إلى اجتماع آخر مساء غد الأربعاء في مقر إقامته، علما بأن يوم الأربعاء هو الموعد المحدد لتسليم النتائج الرسمية النهائية للانتخابات.

المصدر: "عرب48"+ "مكان"