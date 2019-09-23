نتنياهو وغانتس يتفقان على إطلاق المشاورات حول حكومة وحدة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ومنافسه الرئيس في الانتخابات، بيني غانتس، اتفقا على إطلاق مشاورات حول تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وجاء في بيان مشترك لحزب "الليكود" الذي يقوده نتنياهو، وتحالف "أزرق أبيض" بقيادة غانتس، صدر في أعقاب لقائهما بحضور الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اليوم الاثنين، أنه "بعد طلب من الرئيس، بحث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم (أزرق أبيض) بيني غانتس سبل تفعيل وحدة إسرائيل".

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من جهته، أكد مكتب ريفلين أن نتنياهو وغانتس قاما بـ "خطوة مهمة إلى الأمام".

وأكد نتنياهو لحلفائه من أحزاب اليمين المتشدد الدينية، في أعقاب لقائه مع غانتس، التزامه بالسعي لتشكيل حكومة يمينية برئاسته.

من جانبه، أشار غانتس في بيان لـ "أزرق وأبيض" عقب الاجتماع، إلى أن "الوحدة نوقشت كثيرا"، وأن "المجتمع اختار التغيير، ولا نعتزم التخلي عن قيادة التحالف وعن قيمنا أو شركائنا الطبيعيين".

وأفادت مصادر في "أزرق أبيض" لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن نتنياهو يسعى "لانتخابات تشريعية ثالثة"، واصفة إياه بـ "المخادع".

وحسب التقارير الإعلامية، فإن غانتس لا يزال يصر على رحيل نتنياهو عن منصب رئيس الوزراء، ويرفض دخول الأحزاب الدينية للحكومة الائتلافية.

ومن المقرر أن يجتمع نتنياهو وغانتس مرة أخرى يوم الأربعاء لمواصلة المشاورات.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية