بدء محاكمة جندي أمريكي خطط لتنفيذ هجمات من بينها تفجير مقر شبكة "CNN"

أفادت شبكة "CNN" أن وثائق قضائية كشفت تخطيط جندي أمريكي لتفجير مقر الشبكة الإخبارية، واستهداف المرشح الرئاسي الديمقراطي، بيتو أوروك.

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وأفيد في هذا الشأن بأن الجندي، جاريت ويليام سميث، وعمره 24 عاما، ناقش في مواقع التواصل الاجتماعي تقنيات صنع القنابل، ووضع قائمة أهداف كان بينها تفجير مقر شبكة "CNN".



هذا الجندي، وفق وثائق القضية في محكمة كانساس الفدرالية، اعتقلته السلطات الأمريكية السبت الماضي بتهمة نشر معلومات متعلقة بأسلحة الدمار الشامل بعد عرضه صنع قنابل على آخرين، ومناقشة تفجير مقر شبكة إخبارية.

وذُكر في هذا السياق أن القبض على سميث، إضافة إلى اعتقالات أخرى، أسهم في "تعطيل عمليات إرهابية محلية محتملة".

وأظهرت شهادة مكتوبة في وثائق المحكمة لأحد عملاء مكتب التحقيقات الفدرالي أن هذا الجندي تطرق في حديث مع عميل سري تابع للمكتب إلى أن "مقر شبكة أخبار أمريكية كبرى سيكون هدفا مقترحا باستخدام سيارة مفخخة".

ونُقل عن مصدرين مطلعين أن الشبكة الإخبارية التي خطط سميث لاستهدافها بواسطة سيارة مفخخة هي "CNN".

وتشير وثائق المحكمة التي مثل أمامها الجندي الأمريكي أمس، إلى إعرابه عن رغبته في استهداف "العضو السابق في الكونغرس من ولاية تكساس، المرشح الرئاسي بيتو أوروك"، بواسطة قنبلة يدوية سعى إلى صنعها.

وكُشف أيضا أن سميث "ناقش في وقت مبكر من عام 2016 الانضمام إلى جماعة شبه عسكرية يمينية متطرفة في أوكرانيا، قبل أن يصبح جنديا في الجيش الأمريكي في 2017، ثم تباهى في محادثة على (فيسبوك) حول قدرته على صنع متفجرات (على غرار الأفغان)".

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية عن السلطات، أن هذا الجندي كان يبحث عن "متطرفين" آخرين، وأنه اقترح استهداف مجموعة يسارية، وأبراج اتصالات الهاتف الخلوي، ومحطة أخبار محلية.

وأكد العقيد تيرينس كيلي، مدير الشؤون العامة في فرقة المشاة الأولى في كانساس، أن سميث خدم فعلا في الجيش، مضيفا قوله إن "هذه التوجهات تنتهك قيم جيشنا لذا نأخذها على محمل الجد.. وقد تعاون فريق إنفاذ القانون لدينا مع مكتب التحقيقات الفدرالي في اعتقاله في نهاية الأسبوع".

المصدر: CNN