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إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية

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إصابة 6 أشخاص في إطلاق نار بولاية إنديانا الأمريكية
Reuters
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أصيب ستة أشخاص بطلقات نارية في وسط مدينة إنديانابوليس بولاية إنديانا الأمريكية.

ونقلت قناة "CBS4 WTTV"، عن الشرطة المحلية، أن الحادث وقع مساء السبت بالقرب من أحد مطاعم سلسلة Steak N Shake بوسط المدينة.

ووفقا للشرطة، فقد نقل المصابون وبينهم بعض القاصرين، إلى المستشفى، وحالة اثنين منهم خطيرة.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة لم تعتبر الحادث بمثابة "عملية إطلاق نار جماعي". وأكدت أنها تبحث عن الجاني الذي فر من مكان الحادث.

وقال ممثل الشرطة المحلية جياني كوك: "هذا التصرف غير مقبول في وسط المدينة. هذا غير مقبول في أي مكان آخر في إنديانابوليس. لا نعرف لماذا بدأ هذا الرجل في إطلاق النار".

المصدر: نوفوستي

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