 
مباشر

بوتين يستقبل مادورو الأربعاء في موسكو

أخبار العالم

بوتين يستقبل مادورو الأربعاء في موسكو
Reuters Carlos Garcia Rawlins
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfz7

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، سيصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو.

إقرأ المزيد
الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو على هامش منتدى
الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو على هامش منتدى "فالداي"

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي مع نظيره الفنزويلي غدا الأربعاء ويعقدان جلسة مباحثات.

وأعلن مادورو أمس الاثنين أنه خلال ساعات سينطلق في زيارة رسمية إلى موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العاصمة البريطانية تغلق طرقها أمام السيارات!