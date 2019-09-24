بوتين يستقبل مادورو الأربعاء في موسكو

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، أن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، سيصل اليوم الثلاثاء إلى العاصمة الروسية موسكو.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيلتقي مع نظيره الفنزويلي غدا الأربعاء ويعقدان جلسة مباحثات.

وأعلن مادورو أمس الاثنين أنه خلال ساعات سينطلق في زيارة رسمية إلى موسكو، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي.

المصدر: وكالات