 
مباشر

الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو على هامش منتدى "فالداي"

أخبار روسيا

الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو على هامش منتدى
Sputnik MIKHAIL KLIMENTIEV
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfwu

أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على هامش منتدى "فالداي" الأسبوع المقبل.

وأوضح بيسكوف في حديث للصحفيين، اليوم الاثنين، أن موعد اللقاء مع مادورو سيعلن غدا الثلاثاء.

إقرأ المزيد
مادورو: روسيا دعامة فنزويلا في مجال الطاقة والتعاون العسكري الفني
مادورو: روسيا دعامة فنزويلا في مجال الطاقة والتعاون العسكري الفني

وأضاف أن الرئيس بوتين سيلتقي أيضا الرئيسي الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، والكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف.

يذكر أن المنتدى السنوي الـ 16 لنادي "فالداي" الدولي للنقاش، سيعقد في مدينة سوتشي خلال الفترة بين 30 سبتمبر و3 أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

يوم تاريخي بالجزائر.. 3 من كبار رؤوس نظام بوتفليقة أمام المحكمة