الكرملين: بوتين سيلتقي مع مادورو على هامش منتدى "فالداي"

أعلن الناطق الصحفي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، على هامش منتدى "فالداي" الأسبوع المقبل.

وأوضح بيسكوف في حديث للصحفيين، اليوم الاثنين، أن موعد اللقاء مع مادورو سيعلن غدا الثلاثاء.

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وأضاف أن الرئيس بوتين سيلتقي أيضا الرئيسي الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، والكازاخستاني، قاسم جومارت توكاييف.

يذكر أن المنتدى السنوي الـ 16 لنادي "فالداي" الدولي للنقاش، سيعقد في مدينة سوتشي خلال الفترة بين 30 سبتمبر و3 أكتوبر المقبل.

المصدر: تاس