مادورو: روسيا دعامة فنزويلا في مجال الطاقة والتعاون العسكري الفني

قال رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، إن بلاده تعتبر روسيا شريكا مهما جدا في مجالات عديدة، من بينها التعاون العسكري الفني والطاقة والتجارة.

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وأضاف مادورو، في مقابلة مع قناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين: "أصبحت روسيا في السنوات الأخيرة دعامتنا وسندنا الرئيس في الكثير من المجالات. أولا في مجال التعاون العسكري الفني، فعلاقاتنا في هذا الإطار تهدف للمحافظة على السلام، ووصلت إلى مستويات عالية للغاية. وفي قطاع الطاقة، أقمنا علاقات ممتازة بين شركات النفط والغاز في الدولتين. كما أن التعاون في مجال التجارة بين الجانبين في حالة ازدهار قوية، وفي المجالات الثقافية والسياسية والدبلوماسية هناك تعاون كبير".

وأكد رئيس فنزويلا أن روسيا ساعدت وتواصل مساعدة بلاده في كافة المجالات.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الرئيس الفنزويلي مادورو سيزور روسيا في القريب العاجل.

وفي أغسطس الماضي، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، وديلسي رودريغيز، نائبة الرئيس الفنزويلي، استعداد روسيا وفنزويلا لمواصلة العمل على مشاريع في المجال العسكري التقني.

المصدر: تاس