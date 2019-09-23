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طهران تفرج عن الناقلة البريطانية المحتجزة لديها

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طهران تفرج عن الناقلة البريطانية المحتجزة لديها
Reuters
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قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، اليوم الاثنين، إنه يمكن لناقلة النفط البريطانية "ستينا إمبرو" أن تغادر المياه الإيرانية.

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اللقطات الأولى لناقلة النفط البريطانية المحتجزة بعد رسوها في ميناء بندر عباس
اللقطات الأولى لناقلة النفط البريطانية المحتجزة بعد رسوها في ميناء بندر عباس

وأضاف ربيعي أن الإجراءات الإدارية بخصوص الإفراج عن الناقلة البريطانية انتهت.

وتابع ربيعي أن "مؤسسة الملاحة الإيرانية أبلغتنا انتهاء الغجراءات القانونية لناقلة النفط البريطانية، أنه يمكنها مغادرة المياه الإيرانية"، لافتا إلى أن "القرار بشأن إنهاء احتجاز "ستينا إمبرو" اتخذ بعد التغاضي عن انتهاكاتها لقواعد الملاحة".

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني احتجز الناقلة "ستينا إمبرو" البريطانية في مضيق هرمز يوم 19 يوليو الماضي بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة، واقتادها إلى ميناء بندر عباس.

وسبق أن أفرجت طهران عن 18 بحارا هنديا من طاقم الناقلة البريطانية "ستينا إمبرو"، المؤلف من 23 شخصا يحملون الجنسية الهندية والروسية والفلبينة واللاتفية.

المصدر: RT

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