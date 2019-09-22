بومبيو حول إيران: يعرف العالم كله القدرات العسكرية للولايات المتحدة

هدد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، باستخدام بلاده قدراتها العسكرية ضد السلطات الإيرانية حال مواصلتها اتباع نهجها الحالي وفشل الجهود الرامية إلى تغيير سلمي لتصرفاتها.

وقال بومبيو، في مقابلة مع قناة "ABC" الأمريكية، اليوم الأحد، أجريت على خلفية تصعيد التوتر في منطقة الخليج بعد الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية: "نريد أنا والرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب منح كل الفرص لنجاح الدبلوماسية، لكنني أعتقد أنه في حال فشلنا وانتهاء إيماننا بقدرتنا على إقناع النظام الإيراني بالتصرف بالطريقة التي نطلبها، التصرف كدولة طبيعية، فيعرف العالم كله، بما في ذلك إيران، ما هي القدرات العسكرية للولايات المتحدة".

وأضاف بومبيو: "نسعى حقا لإيجاد حل سلمي للوضع، وهذا يمثل هدفنا. لكن لا ترتكب أي خطأ هنا، إنني على يقين بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيتخذ، في حال فشلنا في ذلك ومواصلة إيران سلك هذا الدرب، القرارات الضرورية لتحقيق أهدافنا".

وتشهد منطقة الخليج موجة تصعيد جديد بعد أن تعرضت السعودية، في 14 سبتمبر الحالي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية المدعومة إيرانيا، والتي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وأعلن وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، أن الهجوم أسفر عن توقف إنتاج 5.7 مليون برميل نفط يوميا، ما يتجاوز نسبة 50% من مجمل الإنتاج في البلاد، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء الهجوم، الأمر الذي نفته بشدة الحكومة الإيرانية.

المصدر: ABC + وكالات