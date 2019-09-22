قال المتحدث باسم وزارة الصحة الإسرائيلية، إيال باسون، إن إسرائيليين اثنين أصيبا بحمى "زيكا" في تايلاند.

وأضاف المتحدث أنه "تم تقديم المساعدة الطبية والعلاج الضروري للمريضين، وتزويدهما بتوصيات محددة حول كيفية علاج الفيروس".

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ونوه المتحدث بأن المصابين من تل أبيب ودائرة شارون، حيث أبلغت وزارة الصحة الإسرائيلية السلطات المحلية هناك بالحادثة، وطلبت اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمقاومة البعوض الذي يعتبر الناقل الأساسي لعدوى هذا المرض.

ومنذ بداية عام 2019، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية، تم اكتشاف 8 حالات إصابة بفيروس زيكا في البلاد، وجميعهم أصيبوا بالعدوى في خارج إسرائيل.

تجدر الإشارة إلى أن حمى "زيكا" هي مرض معد حاد يصيب القرود، وينتقل أحيانا إلى البشر عن طريق البعوض.

ويعد هذا الفيروس أكثر خطورة على النساء الحوامل، حيث يعتقد أنه يسبب تشوه رأس الجنين مع احتمال تلف شديد في الدماغ.

المصدر: نوفوستي