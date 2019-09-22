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إيران تعرض منظومة "باور-373" للدفاع الجوي (صور)

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إيران تعرض منظومة
Reuters RR/MOS
منظومة باور 373
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عرضت طهران، اليوم الأحد، لأول مرة، منظومة "باور-373 " للدفاع الجوي، ضمن عرض عسكري لقواتها المسلحة بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية.

وحضر مراسم العرض العسكري الرئيس حسن روحاني، أين تم عرض المنظومة الحديثة والمصنعة محليا، إلى جانب أسلحة وصواريخ باليستية أخرى.

إيران تعرض منظومة
Reuters

وأفادت وكالة "فارس" للأنباء أن "باور-373 " هي منظومة دفاع جوي صاروخية متنقلة وبعيدة المدى، كما أنها تضاهي منظومة الدفاع الجوي الروسية "إس-300".

إيران تعرض منظومة
Reuters

وتطلق المنظومة صواريخ "صياد" الإيرانية التي يبلغ مداها 300 كيلومتر، كما تستطيع رصد الطائرات المعادية من مسافات بعيدة.

إيران تعرض منظومة
Reuters

وللمنظومة القدرة على تدمير الصواريخ والطائرات بدون طيار والصواريخ الباليستية والطائرات الحربية.

المصدر: "فارس" + "رويترز"

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