كشفت إيران اليوم الأحد خلال العرض العسكري السنوي عن رأس حربي جديد مركب على صواريخ "خرمشهر" بعيدة المدى، كما استعرض الحرس الثوري 18 صاروخا باليستيا.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة "فارس" أن الصاروخي الباليستي الذي تم عرضه اليوم في العرض العسكري جنوب طهران، بعيد المدى وبرأس حربي جديد يزن 1800 كيلوغرام.

كذلك كشف الحرس الثوري عن معدات عسكرية جديدة من بينها منصة لإطلاق الطائرات المسيرة.

وأفاد مراسلنا بأن إيران استعرضت بوارج ومروحيات في مياه الخليج عند ميناء "بندر عباس".

المصدر: RT + فارس