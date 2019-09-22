رئيس إسرائيل يحاول تفادي تنظيم انتخابات ثالثة

يبدأ رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين اليوم الأحد مشاوراته مع الأحزاب المتمثلة في الكنيست بشأن تشكيل حكومة جديدة في محاولة لتفادي تنظيم انتخابات ثالثة على التوالي منذ بداية العام الجاري.

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وتهدف هذه المشاورات لتحديد ما إذا كان التكليف الرئاسي في تشكيل حكومة جديدة سيُمنح إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته، رئيس حزب "الليكود" اليميني بنيامين نتنياهو، أو إلى رئيس تحالف "أزرق-أبيض" الوسطي، بيني غانتس الذي حقق حزبه في انتخابات الكنيست الثلاثاء الماضي تقدما على "الليكود" بـ33 مقابل 31 من أصل 120 مقعدا.

وعند اختيار رئيس البلاد لأحدهما، سيمهل رئيس الوزراء المكلف 28 يوما لتشكيل ائتلاف حاكم وتقديمه إلى الكنيست والفوز بالتصويت على الثقة، وضمن صلاحيات ريفلين تمديد هذه الفترة لمدة تصل إلى 14 يوما.

غير أن نتائج الانتخابات الأخيرة لا تسمح لأي من رئيسي أكبر القوتين في الكنيست الجديد من تشكيل حكومة أغلبية، ما يهدد بوصول المشاورات بشأن تشكيل حكومة جديدة إلى طريق مسدود مجددا، وهو الأمر الذي سيدفع البلاد إلى إجراء انتخابات تشريعية ثالثة.

وقد تعهد ريفلين ببذل كل ما بوسعه بغية تفادي هذا السيناريو غير المسبوق، وإذا فشل غانتس ونتنياهو في حصد دعم أغلبية المشرعين (61 مقعدا) فيتاح للرئيس خيار بديل، وهو فرض حكومة وحدة وطنية مع تقسيم رئاسة الوزراء بالتناوب بين القوتين الرئيسيتين.

وقبل ساعات من بدء هذه المشاورات الصعبة، يعقد ريفلين اجتماعا مع مبعوث البيت الأبيض لمفاوضات السلام في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، الذي سيترك منصبه قريبا عقب الإعلان المتوقع عن الشق السياسي لخطة السلام الأمريكية المعروفة إعلاميا بـ"صفقة القرن".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية