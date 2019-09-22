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إصابة رجل حاول اقتحام مسجد بسيارته في فرنسا

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إصابة رجل حاول اقتحام مسجد بسيارته في فرنسا
Reuters GFM/KV
سيارة شرطة أمام مسجد في فرنسا -أرشيف-
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تعرض رجل للإصابة أثناء محاولته اقتحام "المسجد الكبير" بسيارته في مدينة كولمار شرق فرنسا، أمس السبت، فيما لم يصب أحد غيره في الحادثة.

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وأفادت المدعية العامة في كولمار، كاترين سوريتا مينار، لوكالة "فرانس برس"، بأن الرجل جُرح بسلاح أبيض كان يحمله ونُقل إلى المستشفى أين سيخضع لجراحة.

وأضافت: "سيعاينه طبيب نفسي في أقرب وقت ممكن"، معتبرة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني من "مشكلات نفسية".

كما أشارت إلى أن شهود عيان قالوا إنه هتف "الله أكبر"، لكن هذه المعلومات تبقى غير مؤكدة، موضحة أنه "سيوضع قيد الحبس الاحتياطي إلى حين استجوابه في أقرب وقت".

وأكدت مينار عدم سقوط أي جريح رغم وجود "بعض الأشخاص في المسجد" حينها.

من جهتها، قالت صحيفة "لالزاس" إن خبراء تفكيك متفجرات عاينوا سيارة المتهم، غير أنهم لم يجدوا أي أثر للمتفجرات بعد فحصها.

المصدر: "أ ف ب"

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