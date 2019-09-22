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رئيس وزراء أستراليا: لا نشارك ترامب بشأن إيران سوى في قضية الالتزام بحرية الملاحة

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رئيس وزراء أستراليا: لا نشارك ترامب بشأن إيران سوى في قضية الالتزام بحرية الملاحة
Reuters JOSHUA ROBERTS
الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى جانب رئيس وزراء أستراليا موريسون عشية العشاء الرسمي في البيت الأبيض، 20 سبتمبر 2019
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صرح رئيس وزراء أستراليا، سكوت موريسون، إن بلاده لا تشارك الولايات المتحدة فيما تستهدفه بشأن العلاقات مع إيران أكثر من التزام بحرية الملاحة بالمنطقة.

وقال موريسون الذي قام بزيارة دولة للولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، للصحفيين: "لم تجر مناقشات بشأن أي شيء آخر".

وأضاف: "هناك تقدير لدورنا في هذه العملية بالذات والتي أذكّر الجميع أنها تتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. هذا ما دار الحديث عنه. الأمور الأخرى التي تسعي إليها الولايات المتحدة أشياء تخصها".

المصدر: رويترز

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