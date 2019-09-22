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روحاني: سنعلن عن مبادرة في الأمم المتحدة ويدنا ممدودة لجيراننا

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روحاني: سنعلن عن مبادرة في الأمم المتحدة ويدنا ممدودة لجيراننا
Reuters
الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير خارجيته محمد جواد ظريف
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قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إنه سيقدم إلى الأمم المتحدة خلال أيام مقترح لإنشاء تحالف لضمان أمن الخليج ومضيق هرمز يقوم على أساس التعاون بين دول المنطقة.

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وأضاف الرئيس الإيراني، خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد، بمناسبة إحياء ذكرى الحرب العراقية – الإيرانية: "سنذهب إلى نيويورك رافعين شعار وخطة "تحالف الأمل" و"مشروع السلام في مضيق هرمز".

وأوضح روحاني أن "اتهام طهران بالمسؤولية عن أحداث المنطقة تكرار لافتراءات سابقة لم تثبت صحتها".

واعتبر أن وجود قوات أجنبية في المنطقة عاملا لا يساعد في تحقيق الأمن، مؤكدا أن طهران "تمد يد الصداقة" إلى دول الجوار من أجل تحقيق السلام في المنطقة.

المصدر: RT + وكالات

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