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إصابة 15 سائحا روسيا في حادث مروري بجنوب تركيا

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إصابة 15 سائحا روسيا في حادث مروري بجنوب تركيا
Globallookpress
عربة إسعاف تركية
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أفادت القنصلية العامة الروسية في مدينة أنطاليا التركية، اليوم السبت، بأن 15 سائحا روسيا أصيبوا بجروح جراء حادث انقلاب حافلة سياحية في الولاية.

وأكد مسؤول في القنصلية لوكالة "نوفوستي" الروسية أن الحافلة التي كانت تقل 22 سائحا روسيا من الفندق إلى المطار، انقلبت بالقرب من بلدية آكسو. وتابع أن سبعة سياح واصلوا سيرهم إلى المطار، فيما تم نقل 15 آخرين إلى مستشفيات مختلفة.

وأضاف أن ثمانية مصابين ما زالوا حاليا في المستشفيات، وأنهم سيبدأون في مغادرتها اعتبارا من يوم الأحد، مشيرا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات بليغة.

وقال المسؤول إن القنصلية العامة الروسية في أنطاليا تتابع الوضع وتعمل لمعرفة ملابسات الحادث.

المصدر: نوفوستي

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