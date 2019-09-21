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هزة أرضية قوية غرب العاصمة الألبانية

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هزة أرضية قوية غرب العاصمة الألبانية
Reuters AC/ARC/ys
العاصمة الألبانية تيرانا
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ضربت هزة أرضية بلغت شدتها 5.6 على مقياس ريختر منطقة تبعد بـ 30 كلم غرب العاصمة الألبانية تيرانا، اليوم السبت، وفقا للوكالة الأمريكية للمسح الجيولوجي.

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وأفاد سكان تيرانا بأنهم شعروا بهزة قوية، فيما سارع العشرات إلى الخروج نحو الشوارع.

ولم يصدر لغاية الآن أي تأكيد عن وقوع ضحايا، فيما أفادت تقارير بتعرض بناية في بلدة دوريس الساحلية لأضرار جسيمة.

المصدر: "رويترز"

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