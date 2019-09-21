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الحرس الثوري الإيراني يعرض طائرات مسيرة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية يقول إنه أسقطها

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الحرس الثوري الإيراني يعرض طائرات مسيرة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية يقول إنه أسقطها
mehrnews.com
صورة من معرض "صائد النسور" للطائرات المسيرة التي قال الحرس الثوري الإيراني إنه أسقطها
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فتح الحرس الثوري الإيراني، اليوم السبت، معرضا يقول إنه للطائرات المسيرة المعادية من إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا والتي أسقطها خلال السنوات الماضية.

وأفادت الوكالات الإيرانية بأن المعرض الذي نظم في متحف الدفاع المقدس بطهران، وأطلق عليه اسم "صائد النسور"، افتتحه صباح السبت القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي.

وأوضحت التقارير أن المعرض يشمل 10 طائرات مسيرة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية "مقتنصة أو مستهدفة من قبل الحرس الثوري".

ويضم المعرض طائرات مسيرة من طرازات "آر كيو 170"، و"سكن إيغل"، و"آيروسوند"، و"إم كيو 1"، و"هرمس 200"، و"آر كيو 11"، و"درزت هاوك"، و"فونيكس"، و"آر كيو 7"، وحطام درون آخر من نوع "إم كيو 9 سي".

الحرس الثوري الإيراني يعرض طائرات مسيرة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية يقول إنه أسقطها
mehrnews.com
الحرس الثوري الإيراني يعرض طائرات مسيرة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية يقول إنه أسقطها
tasnimnews.com/
الحرس الثوري الإيراني يعرض طائرات مسيرة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية يقول إنه أسقطها
mehrnews.com

المصدر: فارس + تسنيم + مهر

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