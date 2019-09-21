دول خليجية تحذر رعاياها في باريس

حذرت دول خليجية رعاياها الموجودين في باريس من الاقتراب من مناطق الاحتجاجات التي تشهدها اليوم السبت العاصمة الفرنسية.

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وأصدرت سفارة المملكة العربية السعودية في فرنسا، تحذيرا بناء على البيان الصادر عن قيادة الشرطة الفرنسية بشأن احتمال وجود مظاهرات في باريس.

وأوصت السفارة المواطنين السعوديين الزائرين والمقيمين باتخاذ الحيطة، وتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات اليوم السبت.

ووضعت أرقام هواتف للاتصال بها في الحالات الطارئة وهي: 0033626238195، 0033673656324.

كما أهابت سفارة الإمارات في باريس بمواطنيها الزائرين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن وتجمعات المظاهرات في باريس وضواحيها.

تهيب سفارة الدولة في #باريس، مواطني الدولة الزائرين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر وتجنب أماكن وتجمعات المظاهرات، يوم السبت الموافق 21/09/2019 في باريس وضواحيها.

وفي حالات الطوارئ يرجى التواصل مع السفارة على رقم الهاتف الخاص:

0033144340200 — UAE Embassy Paris (@UAEEmbassyParis) September 20, 2019

وقالت في بيان لها على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": في حالات الطوارئ يرجى التواصل مع السفارة على رقم الهاتف الخاص:

0033144340200.

توصي السفارة مواطنيها الزائرين والمقيمين بتجنب الذهاب إلى مناطق المظاهرات في العاصمة #باريسpic.twitter.com/pmfthhq630 — Arabie Saoudite en France (@KSAembassyFRA) September 20, 2019

وتعيش عاصمة الأنوار اليوم السبت على وقع احتجاجات دعت إليها حركة "السترات الصفراء"، وتزامنت مع مسيرة من أجل المناخ والاحتفالات بيوم التراث الأوروبي.

المصدر: RT