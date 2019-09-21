طهران تعلق على العقوبات الأمريكية الجديدة

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في تعليقه على العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد المؤسسات المالية الإيرانية أنه يجب على واشنطن أن تفهم أن سياسة العقوبات فشلت.

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وقال موسوي، اليوم السبت: "يجب على الأمريكيين الاعتراف بأن سياسة العقوبات هي سياسة فاشلة. إن الاستخدام المفرط لهذه السياسة وتحويل الدولار إلى نوع من الأسلحة جعلا سمعة الولايات المتحدة واقتصادها في المجتمع الدولي في وضع خطير". وأضاف أن العقوبات الأمريكية المعلنة مؤخرا لا يوجد فيها شيء جديد، واصفا إياها بأنها "العقوبات القديمة في شكل جديد".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لم تعد بعد الآن الدولة الاقتصادية الكبرى الوحيدة في العالم، داعيا بلدان العالم للتفكير في النظام الاقتصادي التجاري الجديد الذي سينخفض فيه تأثير الأعمال الأمريكية "العدوانية" على التنمية والتجارة الدولة الحرة إلى أدنى مستوى ممكن.

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن فرض عقوبات اقتصادية جديدة على البنك الوطني الإيراني ومؤسسة التنمية، بعد الهجوم على منشأتي النفط السعودية السبت الماضي، الأمر الذي تتهم به واشنطن طهران. وذلك بالرغم من أن إيران تنفي كل هذه الاتهامات. ووصف الرئيس ترامب العقوبات الجديدة بأنها "الأقوى" في تاريخ البلدين.

المصدر: نوفوستي