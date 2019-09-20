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ظريف: أطراف الصفقة النووية تجتمع في نيويورك 25 سبتمبر

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ظريف: أطراف الصفقة النووية تجتمع في نيويورك 25 سبتمبر
Reuters NTB SCANPIX
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أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن الدول المشاركة في الاتفاق حول برنامج إيران النووي ستعقد اجتماعا في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأوضح ظريف للصحفيين بعد وصوله إلى نيويورك، اليوم الجمعة: "سيكون لدينا اجتماع بشأن الاتفاق النووي على المستوى الوزاري يوم الأربعاء".

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وتجدر الإشارة إلى أن الدول المتبقية في إطار الصفقة النووية، بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، في مايو 2018، هي روسيا والصين وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى إيران.

يذكر أن ظريف وصل إلى نيويورك لحضور جلسات دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بعد أنباء عن احتمال إلغاء زيارته، حيث تأخرت الولايات المتحدة بمنح تأشيرة دخول له وللرئيس الإيراني حسن روحاني.

المصدر: تاس

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