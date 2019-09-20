قال يحيى رحيم صفوي، مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، اليوم الجمعة، إن رد إيران على أي عدوان أمريكي سيكون من البحر الأبيض المتوسط وحتى المحيط الهندي.

وأضاف صفوي أن حلفاء طهران في المنطقة باتوا أقوى من حلفاء أمريكا الإقليميين.

وأكد صفوي أنه "إذا فكر الأمريكيون في أي مؤامرات، فإن الأمة الإيرانية سترد من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي".

وتعرضت السعودية، في وقت مبكر من السبت الماضي، لهجوم واسع استهدف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" العملاقة شرق البلاد، وهما مصفاة بقيق لتكرير النفط وحقل هجرة خريص، تبنته جماعة "أنصار الله" الحوثية اليمنية، التي قالت إن العملية نفذت بـ 10 طائرات مسيرة.

وتتهم الرياض إيران بالوقوف وراء الهجوم، لكن طهران نفت هذه الاتهامات.

المصدر: RT