 
مباشر

ظريف ينتقد بتغريدة تصريحا لبومبيو من أبوظبي

أخبار العالم

ظريف ينتقد بتغريدة تصريحا لبومبيو من أبوظبي
Reuters Evgenia Novozhenina
وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mfdx

انتقد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، تصريحات نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، حول إنشاء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام، وذكّر بمبادرات إيران الدبلوماسية، التي اقترحتها منذ عام 1985.

وقال ظريف في تغريدة على صفحته في "تويتر" إن إيران قدمت 8 مبادرات من أجل السلام، وهي "السلام في منطقة الخليج الفارسي" سنة 1985، مبادرة "الحوار بين الحضارات" سنة 1997، ومبادرة "العالم ضد العنف"، و"السلام في سوريا" سنة 2013، و"منتدى الحوار الإقليمي" سنة 2014، و"خطة السلام في اليمن" سنة 2015، بالإضافة إلى "مسار أستانا" و"معاهدة عدم الاعتداء الإقليمية".

وتأتي هذه الانتقادات والتذكير بالمبادرات الإيرانية ردا على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أمس الخميس، خلال زيارته لكل من السعودية والإمارات، قال فيها "نحن موجودون هنا من أجل إنشاء تحالف يهدف إلى تحقيق السلام والحل السلمي للقضية".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إعادة بناء الطبيعة.. تجربة فريدة في الأعماق بجامايكا