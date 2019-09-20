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ترامب يلتقى زوكربرغ في البيت الأبيض

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ترامب يلتقى زوكربرغ في البيت الأبيض
twitter.com/realDonaldTrump
ترامب يصافح زوكربرغ
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التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم "فيسبوك" مارك زوكربرغ في البيت الأبيض.

ونشر ترامب صورة له على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وهو يصافح زوكربرغ في المكتب البيضاوي، معلقا "عقدت اجتماعا لطيفا".

وطلبت اللجنة القانونية في الكونغرس الأمريكي تقديم وثائق وتسجيلات اتصالات رؤساء أكبر 4 شركات تكنولوجيا أمريكية كجزء من تحقيقات لمكافحة الاحتكار، وقد تم إرسال طلب إلى "فيسبوك" و"غوغل" و"أمازون".

المصدر: RT

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