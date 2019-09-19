كشف وزير الدفاع التركي، خلصوي أكار، أن الخطة التركية الأمريكية لإنشاء "منطقة آمنة" في شرق الفرات بشمال سوريا تتضمن إقامة قواعد عسكرية ثابتة مشتركة مع واشنطن على طول الشريط الحدودي.

وقال أكار اليوم الخميس، في حديث لعدد من الصحف التركية: "سنبني قواعد للقيام بالدوريات في شرق الفرات.. ستكون قواعد مشتركة مع الولايات المتحدة ونريد أن تكون دائمة".

وأضاف أن عدد تلك القواعد "سيتم تحديدها انطلاقا من الوضع على الأرض"، مشيرا إلى أن القواعد ستكون مثل تلك الموجودة في شمال العراق، حيث تجاوز عددها 20 قاعدة.

وتابع قائلا: "إذا كنا سنفعل ذلك وسيخرج الإرهابيون من هناك، فسيكون ذلك انتصارا كبيرا. هل سنتوقف بعد ذلك؟ لا، وهدفنا هو إنشاء منطقة بعمق 30-40 كيلومترا على طول الحدود لضمان أمن بلدنا. ومن ثم سنعيد إلى الوطن مواطنين سوريين مقيمين على أرضها".

وأكد أكار أن أنقرة ستقوم ببناء القواعد بمفردها في حال قيام الولايات المتحدة بمماطلة المفاوضات حول "المنطقة الآمنة".

وتوصلت تركيا والولايات المتحدة في أغسطس الماضي، بعد جولات من المحادثات الثنائية، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في محافظة شانلي عورفا التركية بهدف "تنسيق وإدارة تطبيق منطقة آمنة" تفصل بين مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد والحدود التركية.

وأعربت الحكومة السورية عن معارضتها القاطعة للخطة معتبرة إياها اعتداء سافرا على سيادة سوريا وسلامة أراضيها، وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: وكالات